Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Сахалине

Землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано на Сахалине утром, 25 марта. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на представителей сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров и находился в 26 километрах на восток от села Венское в Ногликском районе области, сообщил «ФедералПресс».

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Разрушений также не зафиксировано.