Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Камчатке

Возле восточного побережья Камчатки в Тихом океане сейсмологи зафиксировали землетрясение. Подземные толчки были отслежены рано утром 11 ноября. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр стихийного бедствия залегал на глубине 40 километров. Его точное местоположение находилось в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков составила 5,2.

Как рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС России, информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также объявлена не была.