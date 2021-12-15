Сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Байкала

В южной части Байкала специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Иркутской области.

Эпицентр был зарегистрирован на границе Республики Бурятия и Иркутской области.

По словам сейсмологов, подземные толчки происходили в 47 населенных пунктах. Больше всего они ощущались в поселке Танхой, в Иркутске и в Ангарске. Есть ли пострадавшие или разрушения, неизвестно.