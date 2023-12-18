Происшествия 18 декабря 2023, 15:15 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в Турции

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Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от города Эрзинджан с населением около 114 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 15 километров.

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Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.