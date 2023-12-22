Происшествия 22 декабря 2023, 14:34 Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Северной Осетии

Читать 360tv в

Два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,9 зарегистрировали в Северной Осетии в ночь на 22 декабря. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные специализированного сервиса.

Первое сейсмособытие произошло в 19 километрах от Владикавказа, второе — в 10 километрах от столицы республики. Очаги подземных толчков находились на одинаковой глубине — 10 километров.

Реклама

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.