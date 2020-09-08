Сейсмологи сообщили о прошедшем в Туве землетрясении магнитудой 3,7

По словам специалистов, подземные толчки были зафиксированы в 244 километрах к востоку от города Кызыла в 4:30 по московскому времени. Центральная точка землетрясения имеет координаты 51.35 градуса северной широты и 97.93 градуса восточной долготы, пишет «Газета.ru».

Уточняется, что в настоящий момент информации о разрушениях и пострадавших нет.