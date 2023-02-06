Происшествия 06 февраля 2023, 23:58 Сейсмолог Завьялов рассказал, из-за чего дома рушатся во время землетрясений Сейсмолог Завьялов заявил, что во время землетрясений дома рушатся из-за низкого качества

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Часто во время землетрясений происходит обрушение зданий, что ведет за собой гибель большого количества людей. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал, как избежать обрушения построек и можно ли предсказать начало землетрясения, написала «Общественная служба новостей».

Специалист пояснил, что узнать, в какое время начнется землетрясение, невозможно. Однако можно определить территории с высокой сейсмической активностью. Учитывая эти данные, можно строить дома, которые будут устойчивы к землетрясениям.

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Чаще всего при подземных толчках здания рушатся из-за низкого качества постройки.

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«Вообще качество строительства очень сильно влияет на количество погибших в результате произошедшего землетрясения. Чем ниже качество строительства, тем, соответственно, больше погибших», — указал Завьялов.