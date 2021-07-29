Сейсмолог дал оценку возможному цунами, которое угрожает Курилам

Американский центр по предупреждению о цунами объявил о вероятности стихии на Аляске в самое ближайшее время. О том, как это повлияет на Курильские острова и Японию, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, сообщила Lenta.ru.

По словам сейсмолога, серьезные разрушения на островах маловероятны. Если будет цунами на Аляске, в этом случае будет небольшая волна и на Камчатке, и на Курилах, и в Японии. Однако опасности для российского тихоокеанского побережья она не несет. Если бы это была магнитуда 9, то можно было бы ожидать чего-то более серьезного, добавил Шебалин.

Ранее стало известно, что на побережье штата Аляска была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8,2. Угроза от стихии по-прежнему сохраняется.