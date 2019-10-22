Сейф нашли на месте прорыва дамбы под Красноярском

Руководство красноярской артели знало об общежитиях в зоне затопления Подробнее

Сейф увидели после осушения одной из заводей в месте разлива реки Сейба. На место приехали полицейские, сотрудники Следственного комитета и МЧС.

Сейф пока не вскрыли, отметила «Газета.ru».

«Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте обнаружения металлического сейфа», — говорится в сообщении.

Сейф с несколькими килограммами очищенного золота пропал во время прорыва дамбы. Он стоял в золотоприемной кассе — отдельном нежилом здании, которое попало под поток воды.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели прорвало в ночь на 19 октября. Волна достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Из-за прорыва каскада защитных сооружений затопило два рабочих балка. Погибли 15 человек, еще пять рабочих числятся пропавшими без вести — среди них охранники, сторожившие сданное артелью золото.

В зоне затопления работают кинологи, водолазы и авиация МЧС. С пострадавшими разговаривают психологи.