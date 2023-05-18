Эксклюзив 18 мая 2023, 11:44 «Сейчас в больнице». Пострадавший в Пхукете турист — о самочувствии после аварии на прогулочном катере Пострадавший в Пхукете российский турист Фатеркин сказал, что чувствует себя нормально Unsplash

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Прогулочный катер с туристами столкнулся в Пхукете с сигнальной вышкой. Денис Фатеркин с женой Яной оказались среди пострадавших. Мужчина рассказал «360», что их госпитализировали.

Он не смог долго разговаривать, но подтвердил, что попал в аварию по пути в порт Чалонг. Денис Фатеркин сказал об удовлетворительном самочувствии.

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«[Чувствую себя] нормально. Мы сейчас в больнице», — заявил он.

Брат туриста Владимир не получал информацию об аварии из первых уст и прочел о случившемся в СМИ. Он пока не узнал, какие травмы получил его родственник и в каком он состоянии.

«С супругой они были [в Пхукете]. <…> Они, вроде бы, живы. Погибших там нет. А какое там состояние, мы не знаем. Сами бы тоже хотели выяснить», — сказал мужчина.

Авария со скоростным катером «Танатип Марин 555» случилась 17 мая. По пути с прогулки в порт Чалонг он столкнулся с сигнальной вышкой. Генконсульство России подтвердило, что пострадал 21 россиянин, всего на борту находились 37 человек. Они получили травмы разной степени тяжести, врачи стабилизировали состояние пациентов. По предварительной версии, авария произошла из-за халатности членов экипажа.