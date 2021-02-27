27 февраля 2021, 19:19
«Сейчас на нас потолок обвалится». Очередной потоп случился в многоэтажке «ПИК»
Потоп произошел в ЖК Vander Park на Рублевском шоссе в Москве. В распоряжении «360» появились кадры из паркинга, который залило полностью.
Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
«Это просто ужас, выйти на улицу невозможно. Все залито, все. Отовсюду, изо всех дыр льется. Такое ощущение, что сейчас на нас потолок обвалится. Надо уходить отсюда», — сказал авто видео.
Протечки в доме № 105/38 происходят регулярно. Несмотря на это, УК «ПИК-Комфорт» не принимает активных мер, заявил автор ролика.
Ранее крыша протекла в доме на Сухонской улице в Москве, затопило квартиру. Из-за протечки на потолке размыло обои. Остались желтые пятна, характерные для затопления квартиры.