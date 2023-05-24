Происшествия 24 мая 2023, 16:25 «Сегодня в лисят, а завтра в человека?» Жителей Москвы взбудоражила стрельба мужчины по животным Shot: в Москве мужчина застрелил двух лисят Unsplash

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В столичном районе Теплый Стан, на улице Академика Бакулева, произошло ЧП, которое повергло в шок всех жителей. На территории закрытого детского сада живут лисята. На днях из окон дома № 2 мужчина открыл по ним стрельбу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, от его рук погибли двое зверей. В живых остались четверо и мать потомства. Сейчас стрелка ищут сотрудники правоохранительных органов.

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Происшествие не осталось без внимания среди жителей района. Свой гнев и обеспокоенность за жизнь не только лисят, но и детей, они выразили в одной из групп социальных сетей «Теплый Стан».

«Кто знает, что на уме у этого стрелка? Сегодня в лисят, а завтра в человека? Будьте осторожны и внимательны!» — написала женщина.

Ее соседка рассказала, что выстрел услышали в шесть вечера. Рядом с детским садом в это время играли дети, а люди шли с работы. Она подчеркнула, что этот огонь нужно срочно прекратить.

«Тело одного лисенка уехало на судмедэкспертизу. По результатам визуального осмотра следов огнестрельных/пневматических ранений нет», — написала другая жительница.

Закрытый сад находится рядом с лесом. Весной в нем ощенилась лисица. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды отловили и привили животных, после чего выпустили.

По делу об их незаконном отстреле проводят проверку, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Ранее лис заметили на территории другого детского сада Москвы.