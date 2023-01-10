10 января 2023, 22:03
ВСУ седьмой раз за день обстреляли ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 20 ракет из РСЗО
ВСУ в седьмой раз за день обстреляли города ДНР, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. В этот раз под обстрел попала Ясиноватая.
Атака началась в 20:50 по московскому времени. Украинские боевики выпустили из реактивных систем залпового огня 20 ракет.
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Информация о повреждениях уточняется.
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Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза за 10 минут атаковали Донецк так же из установок РСЗО. Под обстрел попали Киевский, Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы города. Всего украинские войска выпустили 44 ракеты.
В результате удара по Кировскому району пятеро мужчин получили ранения. Их доставили в больницу.
Кроме того, появилась информация о последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Предварительно, пострадали два человека — мужчина и женщина. Власти уточняют информацию о разрушениях. На месте ЧП работают экстренные службы.
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Ясиноватая
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