Происшествия 10 января 2023, 22:03 ВСУ седьмой раз за день обстреляли ДНР СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 20 ракет из РСЗО РИА «Новости»

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ВСУ в седьмой раз за день обстреляли города ДНР, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. В этот раз под обстрел попала Ясиноватая.

Атака началась в 20:50 по московскому времени. Украинские боевики выпустили из реактивных систем залпового огня 20 ракет.

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Информация о повреждениях уточняется.

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Ранее сообщалось, что ВСУ четыре раза за 10 минут атаковали Донецк так же из установок РСЗО. Под обстрел попали Киевский, Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы города. Всего украинские войска выпустили 44 ракеты.

В результате удара по Кировскому району пятеро мужчин получили ранения. Их доставили в больницу.

Кроме того, появилась информация о последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Предварительно, пострадали два человека — мужчина и женщина. Власти уточняют информацию о разрушениях. На месте ЧП работают экстренные службы.