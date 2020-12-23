Седьмое за 10 дней землетрясение произошло в Чечне

На территории Чеченской Республики произошло новое землетрясение. Его зафиксировали в районе села Танги-Чу Урус-Мартановского района.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 15 километров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Магнитуда землетрясения составила 2,8.

«Сведения о каких-либо последствиях от населения не поступали», — уточнили в ведомстве.

Сразу пять сейсмособытий зафиксировали в Чечне 13 декабря с магнитудой от 2,9 до 5,6. Еще один толчок произошел в прошлое воскресенье. Информации о разрушениях не поступало.

В ночь на 23 декабря тряхнуло и Сунженский район Ингушетии, сообщило РИА ФАН. Специалисты установили, что эпицентр землетрясения находился между селами Аршты и Чемульга. Магнитуда подземных толчков составила 4,7.

В Кемеровской области в начале недели зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Пострадавших и погибших нет. Это второй подземный толчок в регионе за последние семь дней. Первый выявили 16 декабря. Его причиной стал взрыв карьера.