«Себе на уме». Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве 12-летней девочке подростке | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 02:05 «Себе на уме». Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве 12-летней девочке подростке Подросток, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки под Ростовом, был себе на уме РИА "Новости"

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Полиция задержала в Ростовской области подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на хуторе Тереховский. Им оказался ее 13-летний родственник. Соседка и сестра погибшей рассказали «360» о подозреваемом.

По словам местной жительницы Анны, мальчик из приличной семьи, но «себе на уме». Никто даже представить не мог, что он способен на преступление, заявила женщина.

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«Ходил в школу, и у меня детки с ним учились. Если ребенок совершил такое злодеяние, то мать не могла не заметить. Она тоже спокойная, тихая, очень тихая. Отца я знаю, в этот день он был на работе — на смене в шахте. Мне кажется он был не в курсе. Меня вообще шокировала эта новость», — призналась Анна.

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Телеканал "360"

Информацию о задержании подростка. подтвердила сестра погибшей.

«Сказали, полиграф он не прошел, ДНК его слюны соответствует. Он живет в центре в Тереховке. Прямо над тем же местом, его ворота выходят на пустырь», — добавила она.

По данным СК РФ, 25 октября в хуторе Тереховский нашли убитой 12-летнюю девочку. На ее теле было множество колото-резаных ранений, эксперты также зафиксировали черепно-мозговую травму. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».