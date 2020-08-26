26 августа 2020, 17:09
«Сдох бы, если не вы». Мужчина поблагодарил петербургских полицейских за спасение
Представители транспортной полиции УТ МВД России по СЗФО в ходе патрулирования акватории Невы вытащили из воды человека. Он не мог самостоятельно выбраться, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило ИА Nation News.
Полицейские при помощи спасательного круга, подтянули мужчину к специальной лестнице и вытащили его из воды на борт патрульного катера. При этом стражи порядка заметили, что спасенный был пьян.
Выяснилось, что мужчина перед заплывом оставил своего ребенка одного на лестнице у спуска к воде.
Спасенный поблагодарил полицейских.
«Сдох бы, если не вы», — сказал мужчина.