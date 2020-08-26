«Сдох бы, если не вы». Мужчина поблагодарил петербургских полицейских за спасение

Полицейские при помощи спасательного круга, подтянули мужчину к специальной лестнице и вытащили его из воды на борт патрульного катера. При этом стражи порядка заметили, что спасенный был пьян.

Выяснилось, что мужчина перед заплывом оставил своего ребенка одного на лестнице у спуска к воде.

Спасенный поблагодарил полицейских.

«Сдох бы, если не вы», — сказал мужчина.