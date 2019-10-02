Сделал селфи и оставил записку: в Саратове мужчина выпал из окна с двумя детьми

Семейная ссора в Саратове привела к трагическим последствиям. Мужчина выпал из окна девятого этажа с двумя детьми. Оба ребенка погибли. Возбужденное после случившегося уголовное дело переквалифицируют.

Несчастье произошло 1 октября на улице Белоглинской, сообщил портал ЧП «Саратов». Вместе со взрослым упали и двое детей. Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь в квартиру, где жила семья. Мать несовершеннолетних нашла там оставленную мужем записку.

По информации источника РИА «Новости», в ней мужчина обвинил жену в случившемся. Перед падением, добавил сайт радиостанции «Говорит Москва», глава семейства сделал селфи и отправил супруге.

От полученных травм он сам и годовалый мальчик погибли сразу. Четырехлетнюю девочку госпитализировали. Врачи не сумели спасти ей жизнь, ребенок скончался в больнице, уточнило ИА Nation News.

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СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух лиц. После смерти девочки, сообщило ИА «Свободные новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его намерены переквалифицировать и рассматривать уже убийство двух лиц.