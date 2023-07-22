Происшествия 22 июля 2023, 15:58 Сдаваться отказался. Захватчик коттеджа в Подмосковье продолжил стрельбу из окон Telegram-канал «112»: захватчик коттеджа в Подмосковье — уроженец Красноярского края РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина, захвативший дом в элитном поселке Шервуд в Истре, не идет на контакт и отказывается сдаться. Периодически он открывает огонь в сторону правоохранителей, сообщил Telegram-канал «112».

Источник «360» отметил, что на месте работает в том числе СОБР Росгвардии Московской области. Сотрудники готовятся по приказу начать штурм здания.

Реклама

Местные жители в комментарии «112» рассказали, что раньше в доме, который захватил мужчина, якобы жил экс-президент Украины Виктор Янукович. По последним данным, он принадлежит москвичке. Но в коттедже уже давно никто не обитает.

По данным «112», захватчику 35 лет. Он уроженец Красноярского края.

В региональном ГСУ СК ранее сообщили, что возбудили дело по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Неизвестный проник в дом утром. На вызов соседей туда прибыли сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Мужчина заставил их войти в дом. Затем им удалось выйти наружу самостоятельно, уточнили в прокуратуре Подмосковья.

На месте ЧП в настоящее время находятся следователи и криминалисты.