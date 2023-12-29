Происшествия 29 декабря 2023, 11:35 Считавшегося пропавшим без вести мужчину задержали в Москве по подозрению в убийстве Shot: пропавшего жителя Вышнего Волочка заподозрили в убийстве в Москве РИА «Новости»

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Жителя Вышнего Волочка, которого два месяца безуспешно искали волонтеры в Тверской области, задержали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в начале ноября в Вышнем Волочке организовали поиски 36-летнего мужчины. Предположительно, его никто не видел с 5 ноября и ему требовалась медицинская помощь. Однако за два месяца его так и не удалось найти.

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По информации издания, 30 ноября мужчину объявили в федеральный розыск. Его заподозрили в убийстве. Позже столичные полицейские задержали мужчину на Кожевнической улице в районе Замоскворечье.

UPD: Telegram-канал Shot уточнил, что причастность мужчины к каким-либо преступлениям не подтвердилась, обвинений ему не предъявили. Следователи устанавливают, почему он два месяца скрывался от семьи и волонтеров.

Ранее в Москве вынесли приговор мужчине за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девушек в 1989 году.