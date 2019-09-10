Считающийся без вести пропавшим подросток погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

Авария произошла утром на 1346-м километре трассы Самара - Уфа - Челябинск в Туймазинском районе.

17-летний житель Уфимского района за рулем ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 43-летний житель Челябинской области. В результате водителя легкового автомобиля доставили с тяжелыми травмами в больницу, где он погиб.

По предварительной информации ГИБДД, погибший был в розыске с июня 2019 года, он считался без вести пропавшим. У 17-летнего парня не было прав, а на его автомобиле стояли подложные госномера. Погибшего ранее привлекали к ответственности за вождение без водительского удостоверения.