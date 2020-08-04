Адвокаты жены Марины Кохал, которая расчленила своего мужа, Ирина Скурту и Сергей Лукьянов не согласны с судом, который арестовал женщину на два месяца. Они планируют обжаловать данное решение.

Об этом сообщил Сергей Лукьянов, который также защищает историка Соколова, расчленившего свою аспирантку, сообщил журналистам после окончания слушания.

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«Она пыталась от всех как можно дольше скрыть факт его исчезновения», — рассказала Скурту, отвечая на вопрос, зачем Кохал вела за своего уже мертвого супруга блог в социальных сетях.

Защита также сообщила, что ознакомилась с перепиской предполагаемой любовницы. По их словам, она носит вполне дружественный характер. В ней нет ни одного намека на интимные отношения, в том числе не указаны места встреч. Адвокаты подчеркнули, что там только приглашения на концерты и общие вечеринки.

«Переписка не подтверждает ту версию, которая была озвучена. Подчеркиваем, что в данном случае сторона обвинения не может строить свою позицию на версии ничем не подтвержденной», — заявил юрист.

Вместе с тем Лукьянов отказался комментировать почему он решил вступить в это дело, ведя параллельно такое же резонансное дело о расчленении с участием бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова.

В конце июля в квартире в Санкт-Петербурге был найден рэпер Энди Картрайт. Его тело было расфасовано по пакетам. Сама жена артиста уверяет, что хотела спасти мужа от бесславной смерти. Однако следователи обвинили ее в убийстве. Сейчас девушку арестовали на два месяца.