Щенков в завязанных мешках бросили в лесопосадке Казани

Сотрудники казанского приюта для животных нашли в лесопосадке брошенных щенков в завязанных строительных мешках. Видео с места событий разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах слышен громкий лай и виден завязанный мешок, в котором кто-то шевелится. При открытии пакета видно, что внутри находится щенок.

Руководитель приюта Елена рассказала «360, что всего таких мешков было два. В каждом находилось по щенку.

«Один щенок уже задыхался, а второй лаял. Вот на его зов и пришли. Мешки были полиэтиленовые, которые даже воздух не пропускают», — отметила она.

Елена добавила, что сейчас щенки находятся в приюте. Временно их отправили на карантин. Она поделилась видео, как содержатся найденные животные.