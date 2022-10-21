Щелковский суд арестовал одноглазого педофила, которому студентка откусила язык | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 20:52 Щелковский суд арестовал одноглазого педофила, которому студентка откусила язык

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Суд города Щелково Московской области на два месяца арестовал одноглазого педофила, которому 16-летняя студентка откусила язык. Злоумышленника поймали в окрестностях Лосино-Петровского, сообщила газета mk.ru. Момент доставки в суд попал на камеру.

Мужчина азиатской внешности с заклеенным глазом напал на студентку московского колледжа, которая возвращалась с занятий домой. Мужчина попытался склонить девушку к сексу, однако она не растерялась и откусила ему язык. Неудавшийся насильник сбежал, а студентка позвонила родителям и в полицию, где подробно описала внешность нападавшего.

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Насильника задержали по горячим следам, фрагмент языка обнаружили на месте преступления. Оперативники выяснили, что несколько дней назад в травмпункт обращался мигрант с травмированным глазом — он проткнул его веткой. Полицейские обнаружили покалеченного мужчину в бытовке в соседнем СНТ, где он пытался остановить кровь от новой травмы, которая могла обернуться заражением крови и летальным исходом. Щелковский суд арестовал злоумышленника на два месяца.

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