05 сентября 2023, 13:28
СБУ совершила покушение на экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского — СМИ
«Украинская правда» сообщила о покушении на экс-главу таможни ЛНР Афанасьевского
Служба безопасности Украины организовала покушение на экс-председателя Таможенного комитета Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского. Об этом сообщила «Украинская правда».
Взрыв произошел в доме бывшего главы таможни. Афанасьевский получил ранения шеи, головы и живота. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, отметило издание.
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По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в мобильный телефон. Жительница Луганска передала Афанасьевскому устройство 3 сентября.
«Мужчина и его сын получили множественные травмы», — отметили в ведомстве.
Сын бывшего главы таможни ЛНР тоже находится в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном использовании взрывчатки, сообщал RT.
СБУ
ЛНР
Следственный комитет России
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