11 мая 2023, 09:55
СБУ пыталась завербовать замминистра ДНР, угрожая расправой над женой
ФСБ пресекла попытку СБУ завербовать замминистра МЧС ДНР Костямина
СБУ угрожала первому замминистра МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрию Костямину, чтобы тот передал украинским спецслужбам закрытую информацию. Об этом ТАСС рассказали в региональном УФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что предотвратили попытку СБУ по Харьковской области завербовать замминистра ДНР. По данным УФСБ, чиновнику угрожали расправой над его супругой.
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Супруга замминистра 1 марта приехала в Харьков на похороны матери. Там ее задержали сотрудники СБУ. Они начали угрожать женщине, пытаясь склонить Костямина к передаче закрытой информации.
Жену чиновника освободили в результате оперативной работы российских спецслужб. Она смогла выехать с территории Украины.
ДНР
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