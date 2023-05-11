Важное 11 мая 2023, 09:55 СБУ пыталась завербовать замминистра ДНР, угрожая расправой над женой ФСБ пресекла попытку СБУ завербовать замминистра МЧС ДНР Костямина РИА «Новости»

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СБУ угрожала первому замминистра МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрию Костямину, чтобы тот передал украинским спецслужбам закрытую информацию. Об этом ТАСС рассказали в региональном УФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что предотвратили попытку СБУ по Харьковской области завербовать замминистра ДНР. По данным УФСБ, чиновнику угрожали расправой над его супругой.

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Супруга замминистра 1 марта приехала в Харьков на похороны матери. Там ее задержали сотрудники СБУ. Они начали угрожать женщине, пытаясь склонить Костямина к передаче закрытой информации.

Жену чиновника освободили в результате оперативной работы российских спецслужб. Она смогла выехать с территории Украины.