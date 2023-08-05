Происшествия 05 августа 2023, 08:11 СБУ подтвердила атаку на российский танкер Klymenko Time: СБУ подтвердила атаку на российский танкер «Сиг» РИА «Новости»

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Службы безопасности Украины подтвердила причастность к атаке на российский танкер «Сиг» неподалеку от Керченского пролива. Об этом сообщил Telegram-канал «Klymenko Time».

«СБУ подтвердила атаку российского нефтяного танкера „Сиг“, — говорится в сообщении.

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Об атаке беспилотного морского дрона на российский танкер стало известно в ночь на пятницу, 5 августа. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Морского спасательно-координационного центра в Новороссийске сообщал, что в результате атаки пострадало машинное отделение танкера.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что удар по танкеру нанесли в 32 морских милях от Керченского пролива.

Пресс-служба «РосЧерМорФлота» заявляла, что танкер после атаки остался на плаву. На помощь к нему выдвинулись два буксира СБС «Меркурий» и НИС «Импульс». Экстренные службы приступили к обоновке и установке пластыря на поврежденный сегмент борта.