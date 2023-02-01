Происшествия 01 февраля 2023, 12:35 СБУ наведалась к Авакову по делу о рухнувшем в Броварах вертолете Бывший глава МВД Украины Аваков подтвердил обыски СБУ по крушению вертолета в Броварах СБУ

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В доме бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова прошел обыск. Спецслужбы искали контракты с Airbus, чтобы проверить одну из версий крушения вертолета в Броварах и гибели его преемника, рассказало украинское издание «Страна.ua».

В интернете появились снимки, на которых бывший министр в спортивном костюме стоял посреди частного дома, а рядом с ним — люди с нашивками Службы безопасности Украины. Арсен Аваков подтвердил журналистам факт обысков. Он сказал, что силовики пришли за контрактами с Airbus шестилетней давности, но не обнаружили в них нарушений — все документы согласовало правительство и парламент.

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«Закончили обыск по аварии вертолета. <…> Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — сказал он.

Вертолет Eurocopter EC225 Super Puma рухнул между жилым домом и детским садом утром 18 января. Погибли, по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 14 человек, еще 25 пострадали. Среди жертв — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Специалисты выдвинули несколько версий, в том числе техническая неисправность, ошибка экипажа и заказное убийство.