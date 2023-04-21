Происшествия 21 апреля 2023, 07:36 СБУ готовила покушение на мэра Горловки РИА «Новости»: ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на мэра Горловки Приходько Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовили украинские спецслужбы. Об этом РИА «Новости» сообщил сам чиновник.

По его словам, если бы взрывное устройство сработало, то пострадали бы не только он сам и его сотрудники, но и жильцы дома, расположенного рядом с местом покушения.

Реклама

«Это разработанная операция, преступники были под контролем. Это, конечно, большой профессионализм», — прокомментировал глава администрации.

Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем должен был стать некий Артем Пызин. Мужчина был завербован представителями контрразведки Службы безопасности Украины. Остальные участники и организаторы готовившегося покушения объявлены в розыск.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, организованное украинскими спецслужбами. Автомобиль предпринимателя собирались взорвать. Организатора вычислили, в отношении него возбудили уголовное дело.