Происшествия 09 июня 2023, 17:01 Сброшенное ВСУ взрывное устройство повредило дом в поселке Курской области Курский губернатор Старовойт заявил о повреждении дома в поселке Теткино от бомбы ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики сбросили взрывное устройство в поселке Теткино Глушковского района. В результате повреждение получил один дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что в доме выбило все окна. Но в ближайшее время власти региона помогут владельцам с ремонтом.

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«В поселке Теткино Глушковского района сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство. В результате поврежден один жилой дом: в нем выбиты окна. Обязательно в кратчайшие сроки окажем помощь с ремонтом», — написал Старовойт.

В пятницу, 9 июня, в резервуарном парке нефтебазы Курска рухнул беспилотник. Губернатор Роман Старовойт заявил, что на земле никаких повреждений не зафиксировали.

На место крушения дрона прибыли сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, беспилотник прилетел в город со стороны Белгорода.