09 декабря 2023, 20:53
Сброшенная с дрона бомба ранила шесть жителей Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: взрыв упавшей с дрона бомбы ранил шесть человек
Прилетевший в Петровский район Донецка беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с торговым центром «Галактика». При детонации бомбы пострадали шесть мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Он подчеркнул, что ранения различной степени тяжести получили пятеро мужчин и одна женщина.
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По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации, всего в Петровский район города прилетели два дрона, сбросившие взрывные устройства.
Еще один беспилотник сбросил бомбу в Кировском районе города. От детонации ранения получила 81-летняя пенсионерка.
Кроме того, в субботу, 9 декабря, украинские боевики выпустили по городу 28 снарядов калибра 155 миллиметров. В результате ударов пострадал частный жилой дом на улице Зоринская, а также жилая многоэтажка и три автомобиля на Колхозном проезде
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