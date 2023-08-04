04 августа 2023, 23:59
Сброшенная с беспилотника бомба выбила стекла в храме Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил о сброшенных с дрона бомбах в Рыльске
Украинский беспилотник сбросил в городе Рыльске несколько взрывных устройств. Детонация выбила окна в двух административных зданиях и стекла Покровского храма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Он подчеркнул, что в результате атаки на город среди мирных жителей никто не пострадал. На место прибыли сотрудники силовых структур и следственных органов.
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«Напоминаю о мерах безопасности: если вы обнаружили обломки, не трогайте их и сообщите по телефону 112», — призвал жителей губернатор Старовойт.
В минувший четверг, 3 августа, украинские боевики выпустили четыре снаряда по деревне Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что боеприпасы повредили линию электропередач и газовую трубу. Осколки побили окна, фасады и заборы двух жилых домов.
Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады оперативно выехали на место, как только позволила обстановка. Также он пообещал владельцам пострадавших домов оказать им помощь в восстановлении.
ВСУ
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