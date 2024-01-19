Происшествия 19 января 2024, 08:50 Сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу произошел при уничтожении БПЛА Богомагаз: произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы РИА «Новости»

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Средства РЭБ подавили украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты в брянском городе Клинцы. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

По информации главы области, в результате никто не пострадал, но произошло возгорание резервуаров в обваловании.

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На место оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. Для ликвидации последствий задействовали 13 пожарных автоцистерн, уточнил Богомаз.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. В ведомстве указали, что попытку террористической атаки со стороны противника дежурные средства ПВО пресекли около 06:40.