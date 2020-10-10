Сборщики конопли открыли огонь по полицейским в Приморском крае

Полицейские обнаружили сборщиков конопли на полуострове Клерка в Хасанском районе Приморского края. Они открыли по стражам порядка огонь.

«В ходе проверки полученной оперативной информации о культивировании и сборе наркосодержащих растений сотрудники полиции обнаружили очаг произрастания маньчжурской конопли», — сообщает пресс-служба регионального МВД.

Когда сборщики конопли заметили полицейских, открыли по ним огонь. Стражи порядка также применили табельное оружие. При перестрелке был убит один из нападавших, второму удалось скрыться, но его быстро нашли и задержали. Оказалось, что он уже был ранее судим.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы также передадут в следственный комитет, потому что было нападение на представителей власти и требуется процессуальное решение.

В начале августа в жилом доме в Домодедово обнаружили нарколабораторию. Ее удалось найти после пожара. Растения, похожие на коноплю, обнаружили спасатели. Они сразу же вызвали полицию. Подозреваемый признался, что оборудовал дом для выращивания наркотических растений.