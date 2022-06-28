Сбой в системе регистрации в Домодедово устранили

Сбой в системе регистрации в Домодедово случился утром 28 июня. Неполадки устранили спустя два часа. Об этом сотрудники пресс-службы аэропорта сообщили изданию «Известия».

За это время у стоек регистрации собрались огромные очереди, а часть вылетов была перенесена. Некоторые рейсы и вовсе отменили.

На данный момент ситуация разрешилась. В пресс-службе Домодедово сообщили что все службы аэропорта работают в штатном режиме. По словам представителей ведомства, сбой произошел только у авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. Сейчас регистрация пассажиров возобновлена», — сказали они.

Представители авиакомпании также прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что сбой произошел в системе регистрации Amadeus. Для разрешения ситуации сотрудники авиакомпании перешли на резервную систему «Астра» и возобновили регистрацию пассажиров.