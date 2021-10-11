Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в больнице в Северной Осетии

В одной из больниц Северной Осетии в работе системы подачи кислорода произошел сбой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканский Минздрав.

RT уточнил, что сбой произошел в Ардонской центральной районной больнице. В ведомстве рассказали, что не сработал обратный клапан при переключении подачи кислорода с резервной рампы. Сбой оперативно устранили. Сейчас оборудование функционирует в штатном режиме.