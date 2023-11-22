Происшествия 22 ноября 2023, 11:53 Сбой в движении поездов произошел на Большой кольцевой линии метро в Москве Интервалы движения поездов увеличили на Большой кольцевой линии метро в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На Большой кольцевой линии метро в Москве временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что интервалы увеличили для проверки состава. Движение поездов уже начали вводить в график.

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Других подробностей произошедшего не поступало.

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