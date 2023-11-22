22 ноября 2023, 11:53
Сбой в движении поездов произошел на Большой кольцевой линии метро в Москве
Интервалы движения поездов увеличили на Большой кольцевой линии метро в Москве
На Большой кольцевой линии метро в Москве временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
В ведомстве уточнили, что интервалы увеличили для проверки состава. Движение поездов уже начали вводить в график.
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Других подробностей произошедшего не поступало.
Ранее пьяный безбилетник разбил турникет на станции метро «Киевская» в Москве.
Метро
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