Сбой произошел в приложении банка «Тинькофф»

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Судя по опубликованным данным, проблемы начались у клиентов банка из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. С жалобами обратились 311 клиентов.

95% клиентов не могут войти в систему. Еще у 4% произошел сбой всех сервисов. В компании пока никак не прокомментировали сообщение о проблемах с приложением.

Сбой в приложении «Тинькофф» произошел на фоне сообщений о росте стоимости акций материнской компании TCS Group. По данным Московской биржи, стоимость ценных бумаг выросла на 15,43% — до 850,8 рубля за акцию. Это произошло после того, как траст семьи бизнесмена Олега Тинькова конвертировал свою долю в акции класса А. В результате его доля снизилась с 84 до 35%.