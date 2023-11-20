Эксклюзив 20 ноября 2023, 09:41 Сбой на московском МЦД-1 произошел из-за неисправного поезда Произошел сбой на МЦД-1 движения поездов из-за поломки состава

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Неисправность состава привела к сбою на МЦД-1. В данный момент движение поездов затруднено. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пассажиры московского метро пожаловались на проблемы с поездами. По громкой связи говорят об увеличенных интервалах движения, а на станциях — огромные толпы.

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Телеканалу РЕН ТВ в РЖД рассказали, что задержка составляет приблизительно 25 минут, а причина — неисправность поезда.

UPD: около 10:20 в пресс-службе Московской железной дороги сообщили о введении движения поездов в график. Для этого некоторые составы проследовали по укороченным маршрутам.

В начале месяца начали отделочные работы в вестибюле станции «Лианозово» МЦД-1 в Москве.