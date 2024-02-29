Происшествия 29 февраля 2024, 16:43 Сбой на фиолетовой ветке метро Москвы произошел из-за падения человека на пути Дептранс Москвы: сбой на фиолетовой ветке метро произошел из-за падения человека РИА «Новости»

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Интервалы движения на фиолетовой ветке метро Москвы увеличили днем 29 февраля из-за падения человека на пути. О ЧП сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В 15:18 в ведомстве уточнили, что на Таганско-Краснопресненской линии движение остановилось на участке от станции «Баррикадная» до «Текстильщиков». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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Уже в 15:26 движение восстановили и начали вводить в график. Примерно через полчаса в департаменте сообщили, что поезда ходят по фиолетовой ветки в соответствии с графиком.

Днем ранее, 28 февраля, в дептрансе опровергли сообщения о возгорании на красной ветке, которые появились в ряде СМИ и Telegram-каналов.

«Станции „Фрунзенская“ Сокольнической линии, а также „Парк Культуры“ Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме», — подчеркивали в пресс-службе.