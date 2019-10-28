Сбившую ребенка уфимку отправили в колонию-поселение

ДТП случилось в мае. Женщина за рулем Nissan X-Trail сбила мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. От полученных травм ребенок умер в «скорой».

Ранее районный суд назначил нарушительнице наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей и трех лет условного срока. Верховный суд ужесточил наказание, признав женщину виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.