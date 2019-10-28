Сбившую ребенка уфимку отправили в колонию-поселение
Верховный суд Башкирии присудил два года заключения в колонии-поселении 34-летней жительнице Уфы, которая на «зебре» насмерть сбила 10-летнего мальчика, сообщило издание mkset.ru.
ДТП случилось в мае. Женщина за рулем Nissan X-Trail сбила мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. От полученных травм ребенок умер в «скорой».
Ранее районный суд назначил нарушительнице наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей и трех лет условного срока. Верховный суд ужесточил наказание, признав женщину виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.