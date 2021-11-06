Сбившим бабушку в Москве самокатчиком оказался 13-летний подросток

В Москве установили личность самокатчика, который сбил 77-летнюю пенсионерку на Манежной площади. Им оказался 13-летний мальчик. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Пожилая женщина находится в больнице. Ей оказываю необходимую помощь. Ранее сообщалось, что пенсионерку госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами, ссадинами и переломом плеча.

По факту наезда самокатчика на пенсионерку завели уголовное дело по статье «Причине тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

За девять месяцев 2021 года в России произошло более 400 ДТП с участием самокатчиков, согласно данным МВД. Количество таких аварий выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, передавал RT.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток на электросамокате сбил супружескую пару. Виновник попытался помочь пострадавшим, но на него набросился мужчина, и тогда мальчик сбежал, бросив свой самокат, сообщало РИА ФАН.

Федеральная служба охраны ранее предложила запретить кататься на самокатах по Красной площади.