Сбивший женщину с коляской в Новосибирске объяснился. Видео

Новосибирский курьер, сбивший женщину с коляской, объяснил следователям, что она перегораживала ему дорогу и ругалась. Допрос мужчины сняли на видео.

«Сажусь в машину. Только начинаю трогаться, подходит женщина и начинает ругаться, почему я стою на газоне. Только [трогаюсь] вперед, она мне дорогу перегораживает. Я вызываю ДПС», — описал ДТП курьер.

Ранее в Сети разошлось видео с камер наблюдения, на котором водитель после замечания сбивает женщину с коляской во дворе дома на улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска. Пострадавшая с переломом ноги попала в больницу. Мужчина оказался курьером. Соседка пострадавшей, которой он привез продукты, описала его как доброго и вежливого человека.

Он сам рассказал «360», что женщина с коляской не просто сделала ему замечание, а начала кричать. По его словам, она трижды перегораживала ему выезд, после чего попала под колеса. Молодая мать пыталась заблокировать машину курьера до приезда полицейских.