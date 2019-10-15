Сбивший пешеходов водитель автобуса в Ростове пытался уйти от удара с маршруткой
В Ростове-на-Дону владелец автобуса, наехавшего на остановку, объяснил маневр водителя. Он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщило издание rostovgazeta.ru.
В понедельник 14 октября автобус № 44 наехал на людей, ожидавших на остановке общественного транспорта. Два подростка госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель скрылся с места ДТП.
Как рассказал директор автотранспортного предприятия, это был первый рабочий день водителя.
«Как говорят свидетели, перед автобусом выскочила женщина, водитель крутанул руль вправо. Там маршрутка. Тогда он решил избежать столкновения со стоявшим авто и выехал на остановку», — пояснил директор предприятия.
Также сообщается, что перед выездом в рейс водитель прошел освидетельствование и не мог быть пьян.