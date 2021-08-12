Сбивший двух человек на московской остановке был пьян

Водитель, который сбил двух человек около остановки в Москве, был пьян. Об этом сообщил столичный дептранс в своем в Telegram-канале.

«Водитель, который наехал на остановку и сбил двух женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением», — отмечается в сообщении.

В результате аварии пострадали 61-летняя пенсионерка и ее 16-летняя внучка. Обеим потребовалась госпитализация. Пожилую женщину доставили в больницу вертолетом. Девочку, у которой диагностировали ушибы и перелом пальцев, отвезли в медучреждение в карете скорой помощи. Московская прокуратура взяла на контроль проверку по факту этой аварии.

Все произошло 12 августа на юго-западе Москвы. Автомобиль Skoda на высокой скорости врезался в толпу людей, которые в тот момент стояли на автобусной остановке. Пожилую женщину зажало между обломками остановки и машиной.