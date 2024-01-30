30 января 2024, 17:07
Сбивший драматурга Гельмана водитель нарушил ПДД 34 раза за год
Сбивший драматурга Гельмана в Москве владелец BMW нарушил ПДД 34 раза за год
Владелец сбившей драматурга и сценариста Александра Гельмана иномарки 34 раза за год нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.
По предварительным данным, водитель BMW с января 2023 года неоднократно превышал скорость, заезжал за линию разметки и пересекал сплошные.
Реклама
Вчера вечером, 29 января, он сбил 90-летнего сценариста Александра Гельмана, который переходил дорогу в Богословском переулке. Авария закончилась для пожилого драматурга переломами обеих ног.
К расследованию обстоятельств ДТП приступили сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня днем Aurus министра просвещения России Кравцова также попал в аварию в центре Москвы. Столкновение с грузовиком на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы, по предварительной информации, не имело серьезных последствий.
ДТП
Москва
Реклама
Реклама