Сбившего школьницу в Химках водителя автобуса отправили в СИЗО

В подмосковных Химках заключили под стражу водителя автобуса, который насмерть сбил 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

Следователи в Химках ранее завели против водителя автобуса уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности.

Смертельное ДТП в Химках произошло во вторник около 18:10 на улице 9 Мая. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения. Шокирующее видео было опубликовано в среду. На кадрах видно, как девочка переезжает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не замечая приближающегося автобуса, который поворачивает и на полном ходу сбивает ребенка. От полученных травм школьница скончалась.

На прошлой неделе пьяный полицейский в Татарстане сбил восьмилетнего мальчика на самокате. Ребенок отделался ссадинами и ушибами.

Ранее в Татарстане пьяные подростки угнали машину у учителя физкультуры и попали в аварию, не справившись с управлением и съехав в кювет. Трое ребят умерли на месте, еще двое скончались в больнице, сообщило Nation News.