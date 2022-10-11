Сбившего ребенка жителя Нижегородской области обязали выплатить компенсацию семье | 360°

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Сбившего ребенка жителя Нижегородской области обязали выплатить компенсацию семье

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Судебные приставы заставили водителя, который сел за руль пьяным и сбил ребенка, выплатить компенсацию семье. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ФССП. .

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ДТП произошло в Нижегородской области. Мужчина сел за руль пьяным и сбил ребенка, причинив ему тяжелые травмы. Суд обязал его выплатить семье пострадавшего ребенка 500 тысяч рублей, однако мужчина не сделал этого. Тогда за дело взялись судебные приставы. Для должника закрыли выезд за границу, запретили регистрационные действия с имуществом и на время лишили права управлять автомобилем. Это подействовало, и мужчина выплатил долг.

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