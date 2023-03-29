Происшествия 29 марта 2023, 07:48 Сбившего ребенка депутата из Новосибирской области приговорили к исправительным работам Суд приговорил сбившего ребенка экс-депутата Мамонтова к 10 месяцам исправительных работ РИА «Новости»

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Мировой суд второго судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области приговорил бывшего депутата Сергея Мамонтова к 10 месяцам исправительных работ. Он сбил ребенка и скрылся с места аварии, сообщил ТАСС.

Бывшего депутата Татарского района признали виновным по статье 125 Уголовного кодекса России «Оставление в опасности», по которой грозит до года тюрьмы. Защита требовала ограничиться штрафом, прокуратура — наказать водителя исправительными работами. В результате мировой суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

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Авария произошла в Татарске 30 октября 2022 года. Депутат на Toyota RAV4 наехал на шестилетнего мальчика, а потом покинул место ДТП. Ребенка в тяжелом состоянии с рваной раной головы и подозрением на перелом седалищной кости таза госпитализировали. В декабре уголовное дело закрыли после примирения сторон, но потом по требованию прокуратуры возобновили.