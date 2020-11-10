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    10 ноября 2020, 19:38

    Сбившего подростка водителя стали разыскивать в Сочи

    Дарья Морозова

    Полиция разыскивает водителя, который сбил 15-летнего юношу и уехал с места происшествия в Сочи. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Личность водителя устанавливается. Известно, что он наехал на подростка, который шел по обочине навстречу движению.

    «Водитель покинул место аварии и не оказал помощь пострадавшему», — рассказал старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

    Молодой человек получил легкие травмы, ему назначили амбулаторное лечение.