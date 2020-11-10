10 ноября 2020, 19:38
Сбившего подростка водителя стали разыскивать в Сочи
Полиция разыскивает водителя, который сбил 15-летнего юношу и уехал с места происшествия в Сочи. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Личность водителя устанавливается. Известно, что он наехал на подростка, который шел по обочине навстречу движению.
«Водитель покинул место аварии и не оказал помощь пострадавшему», — рассказал старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Молодой человек получил легкие травмы, ему назначили амбулаторное лечение.