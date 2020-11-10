Сбившего подростка водителя стали разыскивать в Сочи

Личность водителя устанавливается. Известно, что он наехал на подростка, который шел по обочине навстречу движению.

«Водитель покинул место аварии и не оказал помощь пострадавшему», — рассказал старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Молодой человек получил легкие травмы, ему назначили амбулаторное лечение.