Сбившего пешехода в центре Москвы водителя каршеринга задержали. Видео

Водитель сбил пешехода в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД сначала нашли каршеринговую машину, которую арендовал виновник аварии, а затем и его самого.

Как сообщила столичная Госавтоинспекция, вечером 27 апреля водитель Audi наехал на мужчину 1982 года рождения на Мытной улице. После аварии виновник скрылся. Момент ДТП засняли камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что иномарка сначала виляет на дороге, а затем выезжает на тротуар и сбивает человека.

После аварии сотрудники ГИБДД начали искать водителя Audi. Они выяснили номер машины, а также установили, что автомобиль принадлежит каршеринговой компании. Машину нашли на улице Лестева.

«В кратчайшие сроки сотрудники Госавтоинспекции Южного округа Москвы установили личность предполагаемого виновника аварии. Водитель и пассажир иномарки задержаны на улице Городская в одном из подъездов жилого дома», — сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Как уточнила в Telegram-канале столичная прокуратура, задержанных доставили в ОМВД по Даниловскому району. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Медики предварительно диагностировали у него перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.